Ali Mahir Başarır'dan Konya'daki hayvan katliamı davasındaki tahliyeye tepki
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi.
AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık, tahliye edildi. Duruşma, 20 Ocak tarihine ertelendi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, verilen tahliye kararına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
Başarır, "Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınakta, köpeği kürekle vurarak öldüren sanıklar yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Yargı rezaleti hayatın her alanında son sürat devam ediyor!" ifadelerine yer verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınakta, köpeği kürekle vurarak öldüren sanıklar yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) January 2, 2023
Yargı rezaleti hayatın her alanında son sürat devam ediyor!
NE OLMUŞTU?
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin 26 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, "Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan tüm MKYK üyelerim, milletvekillerim, kimse bundan şüphe etmesin" demişti.
Erdoğan, "En ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş yönetim olarak aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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