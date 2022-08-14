Kocaeli'de orman yangını: 1 gözaltı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve müdahaleler sonucu söndürülen orman yangınında 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
Bölgeye gelen Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir çalışmaları inceledi.
Yangın 2 helikopterin de desteğiyle söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.
Yangının kontrol altına alındığını bildiren Yavuz, "Karamürsel'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi, orman, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerimizin katkısı ve hızlı helikopter müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı.
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