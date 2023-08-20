Kocaeli'de otobüste 'çarşaflı kadına hakaret ettiği' öne sürülen kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de bir yolcu otobüsünde "çarşaflı kadın yolcuya sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği" ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:04
Kocaeli'de otobüste 'çarşaflı kadına hakaret ettiği' öne sürülen kişi gözaltına alındı
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Kocaeli'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste, çarşaflı bir kadına "sözlü tacizde bulunulduğu"na dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, görüntüler üzerine kimliği tespit edilen kadın yolcu M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.

VALİ: HAKARET VE SALDIRI

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.


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