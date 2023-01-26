Kocaeli’de ulaşıma zam! Yeni uygulamaya geçiliyor

Kocaeli’de kara ve deniz ulaşımına yüzde 23, tramvay ücretine de yüzde 30 zam yapıldı. Kentte ayrıca 1 Mart itibariyle abonman kartı uygulamasına geçilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:39
Kocaeli’de ulaşıma zam! Yeni uygulamaya geçiliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısından ulaşıma zam kararı çıktı. Toplantıda alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 23 oranında zam yapılarak tam biniş altı lira 50 kuruştan sekiz liraya çıktı.

Deniz ulaşımına da aynı oranda zam yapılarak yedi lira 75 kuruştan dokuz lira 50 kuruşa yükseldi. İndirimli binişe ise yüzde dokuz zam yapıldıı ve beş kira 75 kuruştan altı lira 25 kuruşa yükseldi.

Tramvay ücretlerine de yüzde 30 zam yapılarak tam biniş beş liradan altı lira 50 kuruşa yükseldi. İndirimli binişe ise yüzde 12 zam yapıldı ve üç lira 80 Kuruş’tan dört lira 25 Kuruş’a yükseldi.

ABONMAN KART BAŞLAYACAK

Toplantıda, abonman kart uygulamasının başlatılacağı da açıklandı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve 60 yaş üstü vatandaşların ulaşım giderlerini azalmak için 1 Mart’tan itibaren aylık abonman kartı kullanılmaya başlanması planlanıyor. Abonman kartları öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlar kullanabilecek. Mevcut indirimli kartlar gibi TL bakiye yüklemesi yapılabilecek ve belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, tramvay, deniz ulaşım araçlarında geçerli olacak.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlar mevcut kartlarını ücretsiz olarak İzmit, Gebze, Gölcük seyahat kartı ofislerinden değiştirebilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kocaeli Ulaşım zam

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