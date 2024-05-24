Kocaeli'nde 260 parça tarihi eser ele geçirildi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:17
Kocaeli'nde 260 parça tarihi eser ele geçirildi!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.

Toplam 260 parça tarihi esere el koyulurken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.


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