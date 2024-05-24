Kocaeli'nde 260 parça tarihi eser ele geçirildi!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.
Toplam 260 parça tarihi esere el koyulurken 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
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