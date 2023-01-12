Kocaeli'nde 5'inci kattan boş havuza düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:24

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:24

Olay akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda bulunan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, henüz bilinmeyen sebeple bahçedeki boş havuza düştü.

Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

