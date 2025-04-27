Kocaeli'nde binada korkutan yangın: 17 kişi kurtarıldı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Donanma Mahallesi Donanma Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Panodan yükselen dumanlar kısa sürede apartmanın içine doldu.
Binada yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Duman nedeniyle mahsur kaldıkları dairelerinin balkonuna çıkan 17 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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