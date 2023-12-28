Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ irtibatı tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, geriye dönük yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Emniyet'te FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda aktif emniyet mensubu açığa alındı, soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 4?4?5? aktif emniyet mensubu açığa alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.
Terör örgütleri ve iş… pic.twitter.com/y1iqZex3t7
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."
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