Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:47
Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet çalışanları Y.İ. ile hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D'yi yakaladı.

Hükümlülerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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