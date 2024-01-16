Kocaeli'nde ilginç kaza: Araç bariyerde askıda kaldı, sürücü olay yerinden gitti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde SUV tipi araç bariyerin üzerinde askıda kaldı. Sürücü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak gitti.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BKS 824 plakalı Nissan marka SUV tipi araç yol ayrımındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerin üzerine çıkan araç askıda kaldı. Sürücü aracı çıkartamayınca olay yerinden gitti.
Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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