Faciadan kıl payı dönüldü! Freni boşalan kamyon, çarptığı duvarda askıda kaldı
Elazığ’da freni boşalan kamyon, kontrolden çıkarak evin bahçe duvarına çarptı. Hasarın meydana geldiği kazada kamyonun bahçe duvarına asılı halde kaldığı görüldü.
Kaza, sata 16.30 sıralarında Abdullahpaşa Mahallesi 305’inci Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KL 0696 plakalı market malzemesi yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkıp sokağın sonundaki evin bahçe duvarını yıkarak askıda kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasarlı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
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