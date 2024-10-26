Kocaeli'nde mucize kurtuluş... Takla atıp alev alan araçtan sağ çıktılar!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:07

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:46

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Köseköy Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde 00.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; 41 LJ 055 plakalı araç ile seyir halinde olan O.A., virajı alamayınca takla atarak ağaçlık alana uçtu. Sürücü O.A. ile eşi T.A., pencereden çıktıktan sonra araçta yangın başladı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı T.A.'yı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Alev alev yanan araca ise, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.