Kocaeli'nde mucize kurtuluş... Takla atıp alev alan araçtan sağ çıktılar!
Kartepe ilçesinde seyir halinde olan bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak ağaçlık alana uçtu. Otomobil ağaca çarptıktan sonra alev alırken, araçta bulunan çift canlarını pencereden çıkarak kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Köseköy Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde 00.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen biligye göre; 41 LJ 055 plakalı araç ile seyir halinde olan O.A., virajı alamayınca takla atarak ağaçlık alana uçtu. Sürücü O.A. ile eşi T.A., pencereden çıktıktan sonra araçta yangın başladı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı T.A.'yı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Alev alev yanan araca ise, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
- Teröristlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- İşte Narin'in cinayetten 1 saat önceki görüntüleri!
- 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'