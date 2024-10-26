Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:36

Ahmet Subaşı idaresindeki plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki TIR, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Erzincan #kaza #Trafik

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var!
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Mardin'de feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Mardin'de feci kaza: Minibüs ile otomobil çarpıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler