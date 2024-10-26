Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ahmet Subaşı idaresindeki plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki TIR, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ahmet Subaşı'nın yanı sıra aynı otomobildeki diğer 2 kişi hayatını kaybetti, İlayda Subaşı da yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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