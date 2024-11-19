Kocaeli'nde okulun birinci katından düşmüştü... Acı haber geldi!

İzmit ilçesinde okulun ikinci katından beton zemine düşen ve hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Beril S., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde okulun birinci katından düşmüştü... Acı haber geldi!
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:03

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde  sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Beril S. (16) adlı 10. sınıf öğrencisi, henüz bilinmeyen bir sebeple ikinci kattan düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beril S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beril S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kocaeli #öğrenci

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