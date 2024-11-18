Osmaniye'de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi takla attı: 2 yaralı
Osmaniye’de öğrenci servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Feci kaza, sabah saatlerinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Berke Baraj yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi.
Süleyman A. idaresindeki 80 AGN 547 plakalı okul servisi yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından servisten çıkarılan sürücü Süleyman A. ve serviste hostes olarak bulunan Y.K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Kazada okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Ambulans #servis #okul servisi
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