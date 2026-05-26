KÖİ projelerindeki denetimlerde eksiklikler tespit edilmiş ancak giderilmesi için ‘makul süreler’ verilmiş: Şirketleri hiç üzmemişler!

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, yap-işlet-devret (YİD) ile KÖİ projeleri kapsamında yapılan garanti ödemelerini TBMM gündemine taşıdı.

Olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, YİD ve KÖİ projeleri aracılığıyla kamusal kaynakların özel şirketlerin kâr alanına dönüştürüldüğünü belirtti.

Önergede, başta Kütahya Zafer Havaalanı olmak üzere yolcu garantisi verilen tüm havaalanlarında garanti edilen yolcu sayıları, gerçekleşen yolcu sayıları ve yapılan garanti ödemeleri hakkında bilgi talep edildi.

Önergede, DHMİ’nin işletmediği ancak denetim ve gözetim yetkisine sahip olduğu havaalanlarında, işletmecilere yönelik uygulanan yaptırımlar, sözleşme ihlalleri ve tahsil edilen cezaların ne kadar olduğu da soruldu.

BİRÇOK SORU YANITSIZ

Bakan Uraloğlu, önergeye yanıt verdi. Ancak birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Havaalanlarında garanti edilen yolcu sayıları, gerçekleşen yolcu sayıları ve yapılan garanti ödemeleri hakkında bilgi verilmedi. Buna karşın KÖİ projeleri kapsamında işletilmekte olan havaalanlarında görevli/kiracı şirketler tarafından yürütülen hizmetlerin; uygulama/kira/imtiyaz sözleşmelerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde periyodik denetimlerinin yapıldığı savunuldu.

CEZA UYGULANMADI

Yanıtta şöyle denildi:

“Bu denetimler neticesinde tespit edilen bulgular denetim formlarının ilgili bölümlerine işlenmekte; bulgunun önemi ve mahiyetine göre giderilmesi için görevli/kiracı şirketlere makul süreler verilmektedir. Bugüne kadar denetim bulgularının giderilmemesi kapsamında görevli/kiracı şirketlere herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır.”

Yanıtta, DHMİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan huzur hakkı, ücret, ikramiye ve benzeri ödemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlendiği kaydedildi. Yanıta göre, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hakkında bugüne kadar açılmış herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da verilmiş bir idari ceza yok.