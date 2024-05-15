Koku harekete geçirdi: Evden 20 ton çöp çıktı

Erzurum'da, kötü ve ağır kokudan rahatsız olan binadakilerin şikayeti üzerine belediye temizlik ekipleri, Şerafettin T.'nin evinden, 2 kamyon çöp çıkardı. Toplanan çöplerin yaklaşık 20 ton olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:51
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Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Şerafettin T. ile görüştü. Alzheimer hastası ve 7 evi olduğu öğrenilen Şerafettin T.'nin yakınlarını çağıran ekipler, evdeki eşyaların taşınması için 5 gün süre tanıdı.

Çocuklarından ayrı yaşayan Şeraffettin T.'nin hastanede tedavi gördüğü sırada yasal sürenin dolması üzerine çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 2 kamyon çöp çıktı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev, dezenfekte edildi.

Yaklaşık 110 metrekare olan 2 artı 1 dairenin tamamının çöple dolu olduğunu söyleyen Palandöken Belediyesi Zabıta Amiri Köksal Kızılkaya, "Belediyeye yapılan yazılı müracaat sonucu bahsi geçen yerde yaptığımız tahkikat neticesinde binadan gelen kötü kokular üzerine çöp ev olduğunu tespit ettik. Takriben 18 ile 20 ton arasında çöp olan ev 13 personel tarafından 4 saatte boşaltılıp, dezenfekte edildi ve apartman sakinlerinin mağduriyeti giderildi" diye konuştu.


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