Kokusundan anlaşılmasın diye uyuşturucuyu sarımsağa sarıp kargoladılar
İstanbul’dan uyuşturucu kokusundan anlaşılmasın diye sarımsağa sarıp Kastamonu’ya kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde, M.T.'ye İstanbul'dan gönderilen kargo paketinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kargo paketinde arama yapan ekipler, bir pantolonun kemer kısmının iç bölümüne dikilerek gizlenmiş şekilde pipet içinde 1,51 gram ve taşınabilir şarj aleti içine yerleştirilmiş şekilde sarımsağa sarılı halde 0,69 gram olmak üzere toplamda 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kargo paketini almaya giden M.T. ve G.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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