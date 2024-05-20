Kolilerin arkasında sıkışan kedi kurtarıldı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:25

Güncelleme: 20.05.2024 - 09:25

Hükümet Caddesi üzerindeki bir işyerinde kedi kolilerin olduğu arka kısımda sıkıştı. İşyeri sahibi kediyi kendi kurtaramayınca durumu itfaiyeye haber verdi. İşyerine gelen itfaiye ekipleri arka kısımda bulunan koli ve malzemelerin olduğu yerde sıkışan kediyi uzun uğraşlar sonucunda zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarıp sahibine teslim etti.