Trafikte mahsur kalan kediyi kurtarıp adını 'refüj' koydu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:42

Sürücü Erkan Uludağ, trafiğin yoğun olduğu Anadolu Bulvarı'nda çekici ile seyir halindeyken refüjde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Uludağ, ileride aracını durdurup, yürüyerek geri döndü. Refüjde hareketsiz bekleyen kediyi ezilmekten kurtarıp, veterinere götüren Uludağ, sağlık durumu iyi olan 'Refüj' adını verdiği kediyi daha sonra sahiplendirmek için evine aldı.

Erkan Uludağ’ın, Refüj'ü kurtardığı anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından, birçok hayvansever, kediyi sahiplenmek için kendisi ile iletişime geçti.

İşe giderken, yolun solunda yatan kediyi gördüğünü belirten Uludağ, "İlk başta ölü olduğunu düşünmüştüm. Beton duvara doğru tırmanmaya çalıştığını fark edince durmaya çalıştım ama akan trafik çok hızlı olduğu için duramadım. İleride hemen sağa çektim, refüje atladım. Ne pasına olursa olsun kurtarmaya çalıştım ve kurtardım. Yola çıksaydı yaşaması imkansızdı. Hızlı trafikte mutlaka ezilip, ölebilirdi. 'Adını ne koyalım?' diye düşünürken refüjde bulduğumuz için 'Refüj' olsun, dedik. Adı 'Refüj' olarak kaldı. Sosyal medyada videoyu yayınlamıştım. Bir hanımefendi 'Ben sahiplenmek istiyorum' dedi. Onunla görüştük. O hanımefendi sahiplenmek istiyor, vereceğiz. Çünkü iki kedimiz var. Amaç mutlu bir yuvaya kazandırmak" diye konuştu.