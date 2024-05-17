Sokak kedilerini asitle katleden sanık davasında hakimden avukatlara engel: Tutanak tutuldu

Eyüpsultan'da sokak kedilerini kezzap ve asit dökerek katlettiği iddiasıyla yargılanan sanık Murat Özdemir'in 7 yıla kadar hapisle yargılandığı davada mahkeme, baro ve siyasi parti avukatlarının beyanlarını duruşma zaptına geçirmedi. Mahkemeye tepki gösteren avukatlar, hakim hakkında tutanak tuttu.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:09
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İstanbul Eyüpsultan'da, sokak kedilerine kezzap ve asit dökerek katlettiği iddiasıyla, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10.5 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Murat Özdemir'in duruşmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları geldi. Çok sayıda hayvansever yurttaş da duruşmayı izlemek için mahkeme önünde hazır bulundu.

AVUKATLARIN BEYANLARI TUTANAĞA YAZILMADI

Mahkeme hakimi, davaya katılmak isteyen avukatların beyanlarını almayı kabul etmeyerek, "Her gelenin beyanını almak zorunda mıyım" dedi. Avukatların tepkisi üzerine beyanları dinleyen hakim, bu kez de beyanları duruşma tutanağına geçirmedi. Duruşma tutanağına sadece katılma talebi daha önce kabul edilen Eyüpsultan Kaymakamlığı vekilinin beyanlarına yer verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Kaymakamlık vekili avukat Belgin Taslı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve verilecek cezada herhangi bir indirimin uygulanmamasını talep etti. Mahkeme, ilk duruşmada serbest bırakılan sanık Murat Özdemir hakkındaki yakalama emnirinin infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

HAKİM HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Beyanları tutanağa yazılmayan avukatlar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderilmek üzere 60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hakkında tutanak tuttu.

Avukatlar, tutanakta hakim H.G.'nin dosyayı takip eden avukatları yok sayarak hukuksuz işlemler yaptığını, beyanlarını tutanağa geçirmediğini, ara celselerde katılan avukatların beyanlarını almayı reddettiğini, delil toplama görevini yerine getirmediğini ve böylece yargılamayı sürüncemede bıraktığını öne sürdüler.

Mahkemenin, gerekli kurumlara müzekkere yazmadığını da tutanakta belirten avukatlar, savcılık mütalaasında sanık Murat Özdemir'in tutuklanmasının talep edilmiş olması ve tutuklanma koşullarının oluşmuş olmasına karşın mahkemenin sanığı serbest bıraktığını, ısrarlar üzerine ise sanık hakkında yakalama emri çıkardığını ancak sanığın çoktan kaçtığını ifade ettiler.

YURTTAŞLARIN ÖNÜNDE AVUKATLARA BAĞIRDI, SALONU TERKETTİ

Tutanakta, hakimin yaklaşık 25 yurttaş önünde avukatların beyanlarını almadığını ve bağırarak, el kol hareketleriyle mahkeme salonundan kovduğu, "Ben her duruşmada sizin beyanlarınızı almak zorunda değilim. Burada 50 kişi var, 50 kişinin beyanını mı alacağım" diye bağırarak ağayağa kalktığı ve salonu terkettiği, avukatların da zorla salondan çıkarılması talimatı verdiği ifade edildi.


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