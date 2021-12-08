Kolonya içen adam yaşamını yitirdi

Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
08 Aralık 2021 Çarşamba, 15:24
Kolonya içen adam yaşamını yitirdi
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Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E.(44) zehirlendi.

"GÖZLERİM GÖRMÜYOR"

Arkadaşı H.D.Y.'yi telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.

Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ünal E. yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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