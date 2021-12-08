Kolonya içen adam yaşamını yitirdi
Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E.(44) zehirlendi.
"GÖZLERİM GÖRMÜYOR"
Arkadaşı H.D.Y.'yi telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.
Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Ünal E. yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı
- Altında tarihi rekor
- Sigaraya zam geldi!
- CHP, AKP’yi geçti, MHP’ye kötü haber!