Koltuk monte ettiği scooter ile yolculuğa para cezası

Muğla'da daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan Oğuzhan Bostan'a (27) elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Koltuk monte ettiği scooter ile yolculuğa para cezası
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:50

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

Bostan, ev koltuklu scooter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.


Etiketler: #muğla #scooter #para cezası

İlgili Haberler

Teğmenlere ceza istenemez - Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Teğmenlere ceza istenemez - Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Cezaevindeki kocasını ziyaret etti: Dönüş yolunda geçirdiği kazada öldü

Cezaevindeki kocasını ziyaret etti: Dönüş yolunda geçirdiği kazada öldü
Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevi konuşmaları ortaya çıktı: Önce DNA'dan korkuyor, sonra kahkaha atıyor

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevi konuşmaları ortaya çıktı: Önce DNA'dan korkuyor, sonra kahkaha atıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler