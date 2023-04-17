Koltuk sevdası kaçak yapıları unutturdu

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:17

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:17

Seçime girecek milletvekillerinin kentsel dönüşümdeki sorunları bilip bilmediğini sorgulayan İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, Türkiye ve İzmir’in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çekti.

Sungur, “İzmir’de binaların yüzde 60’ı depreme dayanıksız. Bu binalarda yaşayanlar “deprem olursa, binamızın altında kalacağız” diyerek çare bekliyorlar. Bu bir kader değildir. Kentsel dönüşümü kendi imkânları ile yapmak isteyen vatandaşlarda ya imar mevzuatına takılıyor ya da müteahhitlere esir olup evlerini kaybediyor” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm konusunda vatandaşların yalnız bırakıldığını ve sadece İzmir mahkemelerinde 2 bin beş yüz davanın olduğunu ifade eden Sungur, 6306 sayılı imar yasasının 2012 yılında çıkmasına rağmen hala büyüyerek devam eden kentsel dönüşüm sorununun konuşulduğuna değindi. İzmir de ‘kaçak yapılar’ın devam ettiğine ve “bu duruma dur diyen” olmadığına dikkat çeken Sungur, yeni seçilecek milletvekillerinin bu konulara ivedilikle çare bulmalarını ilgilenmelerini istedi.