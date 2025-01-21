Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:21

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:21

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Peki, KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı mı? Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır?

KOMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

KOMEK’in Konya genelindeki kurslarının yeni dönem kayıtlarının 21 Ocak Salı günü başlayacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

KOMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

KOMEK 2025 yeni dönem kayıtları, 21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla başladı. Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek.