Komiser yardımcısının beraati üzerine dosya istinafa taşındı

Manisa Demirci’de polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş’ın (27) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız (28) suçu sabit görülmeyerek geçen ay beraat etti. Kararın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00
Komiser yardımcısının beraati üzerine dosya istinafa taşındı
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Dosyada çok fazla delil olduğunu belirten Özbay, “Biz açıkçası 12 Temmuz’da karar çıkmasına da çok şaşırdık. Dosyada bir bilirkişi raporu aldırıldı. Aslında mahkeme heyeti aracılığıyla rapor aldırılmak isteniyordu ama tek bir bilirkişiye gönderilmiş. Bilirkişi, orada bir kişi intihar da etmiş olabilir, kendisi öldürmüş olabilir diyerek görüş bildirmiş. Yargılamayla alakası olmadığı halde maktul Yeşim’le ilgili psikolojisi bozuk gibisinden bir değerlendirme yapılmış. Mahkeme de bunun üzerine beraat kararı verdi. Normalde bu dosyayla ilgili usülden de eksiklik var. Bu kadar itiraz varken dosyada her şeyden önce Adli Tıp kurumundan bir heyet üzerinden rapor aldırılması gerekirdi” dedi. 

Özbay’ın istinaf dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi: 

“Sanık, maktulü, intihar süsü vererek olay günü ya da yakın zamanda meydana gelene bir tartışma üzerine lojmanında, beylik silahı ile kasten ve vahşice infaz etmiştir. Bu durum, intihar biçiminde oluşabileceği değerlendirilmesi kabul edilemez nitelikte olup sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.”


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