Komisyon 16'ncı kez toplandı... Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç sunum yapacak: Kurtulmuş'tan dikkat çeken mesajlar

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Tören Salonu'nda toplandı. Toplantının açılışında konuşma yapan Numan Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarında belli bir noktaya geldiğini ve yavaş yavaş nihai rapor hazırlama safhasına doğru ilerlendiğini belirtti.

Komisyonun çalışmalarına 5 Ağustos’ta başladığını anımsatan Kurtulmuş, o günden bu yana başarılı bir süreç yürütüldüğünü ifade etti.

Komisyonun misyon itibarıyla tarihi bir görevin sorumluluğunu millet adına üstlendiğini vurgulayan Kurtulmuş, bugüne kadar geniş kapsamlı müzakereler yürütüldüğünü ve 130 civarında STK temsilcisi ile kanaat önderinin görüş ve önerilerini bu salonda anlattıklarını ifade etti.

Ayrıca bu süreçteki müzakereler sırasında fevkalade büyük bir olgunluk içerisinde herkesin birbirini dinlediğini, birbirinin fikrine karşı saygılı davrandığını dile getiren Numan Kurtulmuş, “Komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi” dedi.

Komisyon üyelerinin, başlangıçta hep birlikte kararlaştırılan prensiplerin hepsine sonuna kadar uyarak bu süreci yürüttüğünü ve böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, “Bu anlamda komisyon millet adına örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle ortaya kanaatler oluşturmak bakımından önemli bir görev icra etti ve bundan sonra da icra edecektir” şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte şunu en başından itibaren söyledik. Burada sadece bir grubun, sadece bir partinin, sadece bir tek siyasi kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya konulamaz. Dolayısıyla herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu sorunu, bu tarihi görevi icra edebilmek komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisiydi. Ve burada da aldığımız kararların şimdiye kadar ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir.

“KOMİSYONUMUZUN BU NOKTADAKİ ÖNEMLİ GÖREVİ...”

Ayrıca şunu da biliyoruz ki bu süreçte bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bir kere daha söylemek istiyorum. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde harekete etsin diye düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik aşılmıştır.

Burada bundan sonraki süreçte de hem örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir.

Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir.“

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAŞARIYLA SONUÇLANACAK”

Komisyon çalışmalarına başladığında verilen ortak kararlardan birinin de Anayasa değişikliğinin burada ele alınmaması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Burası bir Anayasa değişiklik komisyonu değildir. Anayasa'nın değiştirilmesi, müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır. Dolayısıyla komisyon inşallah bu süreçte, tekraren ifade ediyorum, örgütün kendisini tasfiye ettiği ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere yapılacak olan, atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar fevkalade büyük mesafe alındı.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye modeli diyebileceğimiz bu model inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye'nin ‘terörsüz bir Türkiye’ hedefine ulaştığının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır. Ben emekleriniz var olsun diyorum. Hakikaten çok fedakarca bir çalışma gerçekleştirildi.”

Komisyonda artık yavaş yavaş dinleme faslının sonuna gelindiğini söyleyen Numan Kurtulmuş bugün sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sunum yapacaklarını ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacaklarını kaydetti.

TOPLANTI BASINA KAPALI DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş daha sonra konunun hassasiyeti açısından toplantının basına kapalı devam etmesini oylamaya sundu ve oy çokluğuyla toplantının basına kapalı yapılması kararlaştırıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Milletvekili İskender Bayhan ve CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun toplantının basına açık yapılması yönünde oy kullandı.

Oylamanın ardından verilen kısa aradan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunuma başladı.