Komisyon sonrası ilk: İmralı heyeti Öcalan için yola çıktı

28.08.2025 10:26:00
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sonrası DEM Partili İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmesini yapmak için yola çıktı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile adlandırdığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sonrası yeni gelişme yaşandı.

DEM Partili İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına gitti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, süreç kapsamında Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek.

Heyetin bir ayı aşkın süredir Öcalan ile görüşmesine izin çıkmamış, DEM Partili yöneticiler bu uygulamaya tepki göstermişti.

