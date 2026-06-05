Komisyonda ‘çadır’ tartışması

Depremde çadır satışı, iştirak şirketleri, bağışların kullanımı ve eşgüdüm krizleriyle gündeme gelen Kızılay’a geniş ekonomik ve idari ayrıcalıkları öngören AKP’nin yasa teklifi, Meclis komisyonuna geldi. Kızılay için ihalesiz alım yolu açılırken sosyal yardım verilerinin de kuruma devredilmesini içeren teklif, dün İçişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyonda muhalefet, deprem dönemindeki çadır satışını gündeme taşıdı. CHP’li Ali Öztunç, “Bu algıyı yaratan muhalefet değil, toplumun yaşadığı hayal kırıklığıdır” dedi. Tartışmalar, AKP’li Osman Gökçek’in ABB üzerinden yaptığı çıkışla büyüdü, toplantıya ara verildi.