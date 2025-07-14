Komşuların kavgasında kan aktı: Arazi anlaşmazlığında 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Baglarüstü Mahallesi'nde Yusuf Balcı (42), komşusu M.M.T. ile iddiaya göre; evinin yanındaki araziye malzeme koyma meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olayda M.M.T. iddiaya göre Balcı'yı bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.M.T. ve Balcı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Vücudunun çeşitli noktalarından 7 bıçak darbesi ile yaralanan Balcı yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Darp sonucu yaralanan M.M.T.’nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.