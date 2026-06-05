Komşunu katletti, suç aletiyle yakalandı

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ş. adlı kadının öldüğünü belirledi. N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın dün akşam gece saatlerinde gerçekleştiğini ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı operasyonda A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı.

Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ile suç aleti bıçağı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.