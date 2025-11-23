Komşusunu tabancayla yaraladı, 'Talihsizlik olmuş' dedi

Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında Selçuk K., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği komşusu Emre G.’ye tabancayla ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Bacağına isabet eden kurşun ve başından darp sonucu yaralanan Emre G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evine geçen Selçuk K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BÖYLE BİR TALİHSİZLİK OLMUŞ"

Kendisini görüntüleyen gazeteciye, “Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş. Evde oturuyordum kapı çaldı, 'polis' dediler açtım. Ben yapmadım suçsuzum” dedi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaralamada kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu. Hastanede tedavisi devam eden Emre G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.