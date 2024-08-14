‘Komünist Osman’ belgeseli Konak’ta ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:33

Güncelleme: 14.08.2024 - 16:33

İzmir’de Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, ağustos ayı etkinlikleri kapsamında, yapımcılığını Oben Ulu’nun üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Gökmen Ulu’nun yaptığı “Komünist Osman” belgeselini izleyiciyle buluşturdu. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği belgesel gösterimine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu’nun yanı sıra Dikili’nin unutulmaz Belediye Başkanı Osman Özgüven, belgeselin yönetmeni gazeteci yazar Gökmen Ulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt, Önceki Dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, CHP Konak İlçe Yöneticileri ile kadın ve gençlik kolları, Konak Belediye Meclis Üyeleri, meslek odalarının başkan ve temsilcileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, gazeteciler, muhtarlar ve çok sayıda izleyici katıldı. Dakikalarca ayakta alkışlanan belgesel gösterimi sonrasında gerçekleşen söyleşide izleyicilerin soru ve görüşlerine de yer verildi.

GAZETECİ GÖZÜYLE

Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve ekibine teşekkürlerini iletti ve belgesel çalışmasının da aynı ekip çalışması ve gönüllülükle yapıldığını ifade etti. Belgeseli gazeteci gözüyle aktarmaya gayret ettiğini belirten Ulu, şunları söyledi: “Bu akşam hakikaten çok mutluyuz. Çok güzel, çok özel bir yerde, şahane dostlarla birlikteyiz. Bu belgeseli yaparken imeceyle, gönüllülük esasıyla çalıştık. Ben de bir gazeteci gözüyle anlatmaya gayret ettim. Hani George Orwell çok güzel tarifliyor, gazeteci yaşadığı çağın tanığıdır diye. İşin ekstra güzel tarafı ben Dikili’de doğup büyüdüm. Çocukluk yıllarım 1980’lere rastlar ve o zaman Dikili’de şahane, muhteşem bir şey olmuştu. Hikayemiz de oradan başlıyor.”

“BU BELGESEL OSMAN ÖZGÜVEN’E BİR SAYGI DURUŞUDUR”

Gökmen Ulu ayrıca, Özgüven’in kurduğu dostlukların ve başardığı işlerin önemine dikkat çekerek, “Ben Osman Özgüven’e baktığımda şunu görüyorum. Hayatı boyunca para değil, insan biriktirmiş. O kadar çok dostu, o kadar çok seveni, yoldaşı var ki… Bu belgesel Osman Özgüven ve onun arkadaşlarına bir saygı duruşudur. Ama temel amacı her daim toplumun bütün kesimlerine rol model göstermektir, ışık tutmaktır” dedi.

MUTLU: TÜRKİYE’NİN SİMGE BELEDİYE BAŞKANI

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Osman Özgüven’le üniversitede öğrenci olduğu yıllara uzanan bir tanışıklığı olduğunu, ilk günden itibaren hep yan yana mücadele içinde olduklarını dile getirdi. Özgüven’in sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamasını gösterdiğini vurgulayan Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Osman Özgüven gerçekten sosyal belediyeciliği, kendine solcuyum diyen herkesin yerel yönetimde yapması gerekeni Türkiye’ye gösteren bir belediye başkanıydı. Biz ulaşımın bedava olduğu, suyun bedava olduğu, sağlığın bedava olduğu, bunların hepsinin bir insan hakkı olduğu dünya görüşüne inanıyoruz. Bu dünya görüşünü hayata geçirme cesaretini gösteren, bunun için mücadele eden ve çok büyük bedel ödeyen, gerçekten Türkiye’nin simge belediye başkanı.”

YENİ NESİLLER DE TANIYACAK

Başkan Mutlu, Gökmen Ulu’nun, yaptığı belgeselle hem tarihe not düştüğünü hem de Özgüven’i gelecek nesillere taşıdığını söyledi ve “Osman Özgüven’in bu belgeselini yaptığı için Gökmen’e çok teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz, birlikte yaşadık o dönemleri. Mücadele ortağıydık. Ama yeni nesillere tanıtmak, Osman Özgüven’i öğretmek ve unutturmamak için ve toplumcu belediyeciliğin ne olduğunu, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, muhteşem bir örnekle yeni nesle ve Türkiye’ye tekrar tekrar hatırlatmak için bu çabanı çok takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOMÜNİST BAŞKAN’DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Etkinlik bitiminde izleyiciden gelen soruları yanıtlayan Dikili’nin efsane Belediye Başkanı Osman Özgüven, barış dileğini şu sözlerle ifade etti: “Tabii ki barış her şeyden önemli bizim için. Bu yüzden de devamlı barış, barış diye haykırdık. Değerli dostlar biz faşizme karşı güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Hep beraber güçlerimizi birleştirerek faşizme karşı olalım. Ona karşı savaşımızı devam ettirelim. Savaş, yalnız faşizme karşı olacaktır diyelim ve hep birlikte güçlerimizi birleştirelim.”