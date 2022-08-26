Konak Belediyesi Roman Müzesi kuruyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:43

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yerel yönetim ve Roman sivil toplum kuruluşları arasında Türkiye’de bir ilk olarak bu yılın başında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde roman dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Belediyenin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü’ne ev sahipliği yapan Halil Rıfat Paşa Köşkü’nde düzenlenen toplantıya Başkan Batur’la birlikte Evlatlarımızı Kötü Alışkanlıklardan Koruma Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Ali Yangir, Konak Ulubatlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Engin Demirkol ve Konak Sosyal Hizmetler Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çatalbaş katıldı. İşbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda Ar-Ge Müdürü Turan Ateş, Konak Belediyesi’nce Roman vatandaşlara yönelik bugüne dek yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Konak Belediyesi’nin Roman nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde hizmete açtığı Roman Kültür Merkezi, Gençlik Destek Merkezi, Minikler Konağı ile birlikte AB projeleri Romacted programı, iş garantili meslek kursları gibi çalışmaların tek tek ele alındığı toplantıda Başkan Batur bir de müze müjdesi verdi. Konak Belediyesi ve Roman Derneklerinin birlikte hayata geçireceği, Roman kültürünü tanıtacak, geçmişten günümüze getirdikleri değerleri yaşatacak ve dünyada da bir ilk olacak Roman Müzesinin kente kazandırılması kararlaştırıldı.

BATUR: BİZİM İYİ NİYETİMİZDEN HİÇ KİMSE ŞÜPHE ETMESİN

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iyi niyetle çalıştıklarını ve yavaş ama emin adımlar atarak sorunları birlikte çözeceklerini dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bugüne kadar birikmiş olan birçok sorunu burada birlikte konuşuyoruz, birlikte çözmek için uğraş veriyoruz. Biz en başında ‘Birlikte Konak’ dedik. Bir kere bizim iyi niyetimizden kimse şüphe etmesin. Bu iyi niyetin karşılıklı olduğunu da biliyoruz. Bu masadakilerin hepsi iyi niyetli arkadaşlarımız, iyi niyetli kardeşlerimiz. Biz Roman dernekleriyle beraber bir protokol imzaladık ve her adımda birlikte hareket ediyoruz. Bu toplantılarda bir araya geliyor, Roman toplumunun sorunlarını kendi içinden dinliyor, görüyor ve çözümü birlikte arıyoruz. Yavaş yavaş ama emin adımlarla yol alıyoruz.”

DÜNYADA İLK OLACAK

Konak’ta yaşayan Roman vatandaşlarının tüm sorun ve taleplerinin dile getirildiği, çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıda, yeni fikirler ve projeler de paylaşıldı. Konak Belediyesi ve Roman sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokol kapsamında yapılması düşünülen Roman Müzesi projesi ise heyecan yarattı. Müze ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması için talimat veren Başkan Batur, müzenin Roman kültürünün doğru bir şekilde tanıtılması ve geleceğe taşınmasında önemli yeri olacağını ifade etti. Romanların tarihi, kültürü, yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri ile coğrafi yapılarının aktarılması ve yaşatılmasını sağlayacak Roman Müzesi hayata geçtiğinde dünyada bir ilk olacak.