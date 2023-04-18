Konak Meydanı'nda bereket sofrası
Millet İttifakı, Konak Meydanı’nda Kadir Gecesi’nde iftar düzenledi. Tunç Soyer, “Ailemizin büyüdüğünü görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.
Millet İttifakı, Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı’nda iftar programı düzenledi. İzmir’in sembolü Saat Kulesi’nin çevresinde 5 binin üzerinde davetli dualarla oruç açtı. İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Yüksel Taşkın, Millet İttifakı’nın il başkanları, Millet İttifakı’nın milletvekilleri ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
SOYER: “EL ELE, OMUZ OMUZAYIZ”
Yurttaşların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Soyer, “O kadar güzel görünüyorsunuz ki... Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında ailemizin büyüdüğünü görmekten, el ele, omuz omuza birlikte olmaktan ve bu geceyi birlikte idrak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize sadece iyi günler göstersin. Dualarınız kabul olsun inşallah. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Hepinizi kalbimin sıcaklığıyla kucaklıyorum” dedi.
MİLLET İTTİFAKI İL BAŞKANLARINDAN KADİR GECESİ MESAJLARI
İftar yemeğinin ardından birlikte sahneye çıkan Millet İttifakı’nın il başkanları yurttaşların Kadir gecesini kutladı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- Sinan Akçıl'dan '4 eşli dini nikâh' açıklaması
- Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu