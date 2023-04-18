Konak Meydanı'nda bereket sofrası

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:09

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:09

Millet İttifakı, Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı’nda iftar programı düzenledi. İzmir’in sembolü Saat Kulesi’nin çevresinde 5 binin üzerinde davetli dualarla oruç açtı. İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili adayı Yüksel Taşkın, Millet İttifakı’nın il başkanları, Millet İttifakı’nın milletvekilleri ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

SOYER: “EL ELE, OMUZ OMUZAYIZ”

Yurttaşların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Soyer, “O kadar güzel görünüyorsunuz ki... Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında ailemizin büyüdüğünü görmekten, el ele, omuz omuza birlikte olmaktan ve bu geceyi birlikte idrak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize sadece iyi günler göstersin. Dualarınız kabul olsun inşallah. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Hepinizi kalbimin sıcaklığıyla kucaklıyorum” dedi.

MİLLET İTTİFAKI İL BAŞKANLARINDAN KADİR GECESİ MESAJLARI

İftar yemeğinin ardından birlikte sahneye çıkan Millet İttifakı’nın il başkanları yurttaşların Kadir gecesini kutladı.