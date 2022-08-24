Konak Sanatahane’de Sefarad müzikleri gecesi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:51

Konak Belediyesi’nin Basmane semtindeki tarihi binayı restore ederek kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırdığı Sanathane, Salut de Smyrne’nin Sefarad Müzikleri konserine ev sahipliği yaptı. Sanathane’nin tarihi atmosferinde, Sefarad şarkılarının zengin tınılarının yankılandığı konserde grubun üyeleri Serap Çiğdem Şahin, Zilan Hasret Yıldız, Deniz Perhan, Murat Küçükarslan ve Berat Hasırcı dinleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Müzisyenler farklı dillerde söyledikleri şarkılarla Sefarad kültürünün köklü tarihini günümüze taşıdı.

İZMİR’DEN MERHABA

İsmini eski bir İzmir kartpostalından alan Salut de Smyrne Fransızcada “İzmir’den Merhaba” anlamına geliyor. Repertuarlarındaki Türkçe, Yunanca, İspanyolca, Ladino dillerindeki şarkılarla dikkat çeken grup santur, ud, klasik gitar ve vurmalı çalgıları bir araya getiren enstrüman seçimleriyle de fark yaratıyor.