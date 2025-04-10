Konak’a hakaret eden müftüye suç duyurusu
Volkan Konak’a yönelik hakaret içerikli ifadeler sonrası bir yurttaş, Çatalca Müftüsü hakkında suç duyurusunda bulundu: “Hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi.”
İstanbul'da bir yurttaş, KKTC’de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ı (58) hedef alan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Serdar Kaya isimli yurttaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, “Volkan Konak vefat ettikten sonra Ahmet Mehmetalioğlu isimli bir şahıs, Konak hakkında basın organlarında ‘geberdi’ ve bunun gibi söylemlerde bulunarak Konak’ın hatırasına alenen hakaret etmiş, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.
Benim Volkan Konak ile herhangi bir akrabalığım yoktur ama bir vatandaş olarak Volkan Konak’ın hatırasına bu hakaret nedeniyle şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.
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