Konak’ın Arkeopark Projesi için gözler Koruma Kurulu’nda

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:16

Tarihi ve kültürel mirası korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Altınpark ve çevresinin “Arkeopark” olarak düzenlenmesi için harekete geçti. 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsayan “Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi” ile İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru yapan Konak Belediyesi, antik dönem surları dışında kalan çok katmanlı arkeolojik alanı, sosyal yaşam ile entegrasyon sağlayacak şekilde rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Tarihi gün yüzüne çıkararak görünür hale getirecek olan proje kuruldan onay alması durumunda bölge turizmine de önemli katkı sağlayacak.

ZENGİN TARİHİ DOKU

Altınpark Kazı Alanı’ndaki arkeolojik bulgular, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Basmane Hizmet binası inşaatı sırasında tesadüfen keşfedildi. 2008 yılının Nisan ayında Prof. Dr. Akın Ersoy başkanlığında başlayan kazı çalışmalarına sonucunda antik dönem yerleşmesine ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldı. Çevresinde Kumrulu Mescit ve Tarihi Altınpark Kahvesi gibi tescilli yapıların da bulunduğu alanın arkeoparka dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılında Konak Belediyesi’nin Koruma Kurulu’na sunulan proje için revizyon talep edildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelmesinin ardından proje üzerinde ivedilikle yapılan çalışmalar sonucunda alandaki su sorununun çözümüne yönelik öneriler ve taş duvarların korunmasına dair müdahale kararları geliştirildi.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE SEYİR PLATFORMLARI

Şubat ayında Koruma Kurulu’nun onayına yeniden sunulan Altınpark Arkeopark Çevre Düzenleme Projesi ile Konak, binlerce yıllık tarihi geleceğe taşıyan bir arkeolojik parka kavuşacak. Uygulama projesi, alanın mevcut sorunlarının çözülmesi, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi, ayrıca ziyaretçilerin alana kontrollü ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlayacak önerileri kapsıyor. Alandaki su sorununun, kazı, drenaj, pompa, tahliye sistemleri, mıcır ve peyzaj düzenlemeleriyle çözülmesi planlanıyor. Alandaki taş duvar konservasyonları, yer döşemesi kalıntılarının temizlenerek ortaya çıkarılması, Magnesia Yolu’nu tasvir edecek düzenlemeler, arkeolojik buluntuların korunması ve sergilenmesi kapsamında yapılacaklar arasında yer alıyor. Yürüyüş yolları, çevre düzenlemeleri ve seyir platformları ile ziyaretçilerin arkeolojik alanı daha yakından görebilmeleri; kazı başkanlığı ve güvenlik birimleri için tasarlanan konteynerin güneş panelleriyle donatılmasıyla da enerji verimliliği amaçlanıyor.

BAŞKAN MUTLU: İZMİR’İN EN KIYMETLİ ALANLARINDAN BİRİ

Tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklarla buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, insan ve kent tarihi arasındaki ilişkinin yeniden kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Koruma Kurulu’na yapılan başvurunun bu açıdan anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Mutlu, “Altınpark, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle İzmir’in en kıymetli alanlarından biri. Altınpark Arkeopark Projesi, sadece geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere bu mirası aktarabilmek adına önemli bir adım. Konak’ta tarihi dokuyu ayağa kaldırarak görünür hale getirmeyi ve turizme katkı koymayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.