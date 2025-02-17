Konaklılar ‘Sevdiğine Koş’tu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:56

Güncelleme: 17.02.2025 - 08:56

Konak Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Sevdiğine Koş etkinliği İzmirlileri Karantina Meydanı’nda buluşturdu. Sevenlerin bir uçtan bir uca, sevdiklerine koşarak ortada buluştukları etkinlik büyük ilgi gördü. Müzik, eğlence ve sporun bir arada olduğu etkinlikte kadınlar Levent Marina’dan erkekler ise Cumhuriyet Meydanı’ndan start aldı. Koşuya eşleri, sevgilileriyle katılan yarışmacılar iki uçtan birbirlerine doğru koşarak ilerledi. Karantina Meydanı’nda sonlanan koşuda çiftler birbirlerine koşarak kavuştu. Meydanı dolduran kalabalık, birbirlerine koşan çiftleri alkışlarla karşılarken, İzmir Pop Orkestrası da birbirinden güzel şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Koşuyu Ayşegül ve Yiğit Erçelebi çifti üçüncü, Esra Uslu ve Mehmet Öztürk çifti ikinci olarak bitirdi. Birincilik madalyasını takan çift ise Müjde Erol ve Kamil Sümbül oldu. Madalya töreninde konuşan Konak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen koşuya katılanlara teşekkürlerini iletti. Yoğun ilgi gören etkinlik eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğlenceli zumba ve DJ performansları ile son buldu.

İZMİR İÇİN KOŞTU

Koşuya Adım Adım İzmir koşu grubu adına katılan Sinan Tiryaki, tüm katılımcıların coşkulu alkışları arasında madalyasını taktı. Tekerlekli sandalyesiyle koşuyu başarıyla tamamlayan Tiryaki, “İzmir için koştum, İzmir şuan benim tek aşkım” dedi.

Koşunun dikkat çeken çiftlerinden biri de Özge ve Murat Türkay oldu. Etkinliğe minik kızlarıyla katılan çift, çevredekilere sevimli anlar yaşattı. Özge Türkay, neşeyi hep birlikte çoğaltmak gerektiğine dikkat çekti ve “Böyle etkinlikler güzel ve neşeli oluyor. İzmir zaten neşeli bir şehir. Neşemizi hep beraber çoğaltalım. Kızımızı da bu tarz etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz. Çünkü neşe çocukluktan başlar” diye konuştu.

“ÇOK HEYECANLI BİR TECRÜBE OLDU”

İngiliz çift Sharon ve Gregory Kane ise koşuya katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sharon Kane, “Çok güzel bir gün oldu. Biz sadece 3 hafta önce İzmir’e geldik. Bu koşunun olduğunu gördük ve katılmak istedik. Çok heyecanlı bir tecrübe oldu. 34 yıldır evliyiz ama aşkımız hiç bitmedi” dedi.