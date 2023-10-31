Konak’ta 100. yıl coşkusu sürüyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:12

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:12

İzmir’de Konak Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşını kutlamak için düzenlediği etkinlikler Güzelyalı Parkı'nda verilen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Konseri’yle devam etti. Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu’nu Şef Ferda Yılmaz yönetiminde dinleyicileriyle buluşturan konser, İzmirlilere 100. yıl heyecanıyla dolu muhteşem bir gece yaşattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı konserde Atatürk şarkıları ve marşları seslendirildi. Vatandaşlar konsere bayraklarıyla eşlik etti.

“CUMHURİYET’İN PEŞİNDEN KOŞACAK, MUSTAFA KEMAL’LE YAŞAYACAĞIZ”

“Cumhuriyet Bayramı Konak’ta böyle kutlanır” diyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın, İzmir’in ve Türkiye’nin dört bir yanının kıpkırmızı Türk bayraklarıyla donatıldığını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgisini ve saygısını şu kalplerden hiçbir zaman atamazlar. O bizim en büyük değerimiz. Bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet muhafaza edeceğiz. Cumhuriyet’in peşinden koşmaya, Mustafa Kemal’le yaşamaya devam edeceğiz. Sonsuza kadar cumhuriyet, sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın cumhuriyet” diye konuştu.

KARMA SERGİ AÇILDI

İzmir Kadın Müzesi de Konak Belediyesi’nin 100. yıl etkinliklerine özel bir sergiyle dahil oldu. Atatürk'ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi açıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un açtığı sergi, İzmirli kadın sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Karma sergi, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.