Konak’ta ‘Engelsiz Vals’ gösterisi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:42

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:42

İzmir’de Konak Belediyesi’nin tüm haftaya yaydığı Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen en anlamlı etkinliklerden biri Dominik Caddesi’nde yapıldı. Konak Belediyesi’nin zihinsel engelli çocukların gelişimine destek olmak için kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü’nün özel öğrencileri Engelsiz Vals gösterisiyle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Özel çocukların gösterisi Cumhuriyet coşkusunu Dominik’ten tüm Konak’a yaydı.

BATUR: CUMHURİYET DEMEK, GELECEK DEMEK

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Batur, “Cumhuriyet bu ülke için çok önemli. Cumhuriyet demek fazilet demek, cumhuriyet demek Kuvayımilliye demek, cumhuriyet demek çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce ülkenin en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunun altını çizerek bu kararı verdi. Geldiğimiz noktada Atamıza her zamanki gibi minnetimizi, saygılarımızı ifade ediyoruz. Onun verdiği kararla bu ülke ayakta ve ayakta kalmaya devam ediyor. Her şartta cumhuriyete sahip çıkacağız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyete ve onun bize bıraktığı kurumlara hep birlikte, dayanışma içinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı’nızı büyük bir coşkuyla kutluyorum. Sonsuza kadar Cumhuriyet, sonsuza kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk” diye konuştu.

ÖĞRENCİ ANDINI OKUDULAR

Engelsiz Yaşam Köyü özel öğrencileri etkinlikte 1933 yılında Atatürk’ün onayı ve talimatıyla okutulmaya başlanan ancak 2013 yılında bir yönetmelikle kaldırılan Öğrenci Andını da okudu.