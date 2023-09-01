Konak’ta güvercinler barış umuduyla uçtu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:43

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:43

Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi’yle birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Ege Barış Derneği Genel Başkanı Zeynep Altıok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Danışmanı Melih Yalçın, Disk Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, CHP Karabağlar İlçe Eski Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İzmir İl ve Konak İlçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BATUR: HERKES BARIŞ İÇİN SORUMLUDUR

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, barışın sürdürülebilir kılınmasının herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, “Ülkeleri yöneten liderlerden sade vatandaşa kadar herkes barış için sorumludur. Barış olmasaydı savaşın iğrenç yüzü ortaya çıkmazdı” diye konuştu. 6 yıl süren ve 80 milyon insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı’nın başladığı tarih olan 1 Eylül’ün Dünya Barış Günü olarak kutlandığını anımsatan Batur, “Barış özgürce yaşamayı, toplumsal kalkınmayı, kültürler arası anlayışı, ekonomik istikrarın temelini oluşturur. Barışın olduğu topraklarda insanlar düşünce ve ifadelerini serbestçe dile getirir. Bu topraklarda yaşayan bizler barışın anlamını ve değerini en iyi bilenleriz” dedi. Bugün komşu ülkelerde yaşanan savaşların Türkiye’ye zarar verdiğinin altını çizen Batur, şöyle devam etti:

“Bu toprakların barış ve kardeşliğe olan ihtiyacını görmezden gelenler, Türkiye’yi her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya zorluyor. Siyasi iktidarın yanlış dış politikası ve komşularımızla bitmeyen gerilimler ne yazık ki ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına neden oluyor. Oysa tarafları kim olursa olsun, kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk. Çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla barış içinde yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların, kültürlerin, kimliklerin barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. En önemlisi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözüne sadık kalmak istiyoruz. Amacımız kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün paylaşılarak pekiştirildiği, kavganın ve yıkımların olmadığı, silahların sustuğu, nefretin ve korkunun yerine iyiliğin ve umudun çoğaldığı bir dünyada yaşamak. 1 Eylül Dünya Barış Günü’müz kutlu olsun.”

POLAT: SAVAŞ, EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise savaşın insanın insana yaptığı en büyük kötülük olduğunu belirterek, “Oysa insanın insanla birlikte, mutlu yaşayacağı şeyin adıdır barış. Barış insanın en büyük yolculuğunun ürünüdür; vicdanı ile beyni arasındaki yolculuğun. Barış bir yanıyla vicdanidir. Bugün Afrika’dan Rusya ve Ukrayna’ya, Suriye’ye, Ortadoğu’nun her kesiminde savaş var. Dünyada bir yerde savaş varsa, dünyanın geri kalan tüm ulusları o savaştan payını alıyor. Dünya birbiriyle entegre bir halde. Bizim payımıza da göçmenler düştü, ülkemizin işgali düştü. Biz insanların mutlu olabileceği en basit, maliyetsiz şeyin barış olduğunu biliyoruz. Savaşın iki kazanın var; yayılmacılar ve silah tüccarları. Bunlara karşı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü de rehber edinip inadına barış diyen insanlardanız. Hep birlikte barışlı günlerde mutluluklar dilerim” diye konuştu.

İLGAZİ: BARIŞ ÇOCUĞUN DÜŞÜDÜR

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, “Barış çocuğun gördüğü bir düştür. Biz de o düşü yaşatmaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

ALTIOK: BARIŞI SAĞLAYACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM

Ege Barış Derneği Genel Başkanı Zeynep Altıok ise barış kavramının içinin boşaltıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Geniş bir perspektiften barış için çaba sarf etmemiz gereken bir dönemdeyiz. İnsanın insanla barışını sağlamak yerine, insanın dünyayla barışını sağlamak zorunda kaldığımız bir dönemdeyiz. Bambaşka bir kavrayışa ihtiyacımız var. Barış hepimiz için. Önce dünya barışı, sonra da insanlık için barışı sağlayacağımıza inancımız ve kararlılığımız tamdır” diye konuştu.

SARI: BARIŞ İÇİN EL UZATMAYA ÇEKİNİYORLAR

Disk Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı da “Tanklara, bombalara, silahlara, silahlanmaya yatırım yapan emperyalistler, sadece barış için bir el uzatmaya çekiniyor. Çok basit, elinizi uzatın tüm dünyaya barışı birlikte getirelim. Yaşasın halkların ve renklerin kardeşliği. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

YALÇIN: TERCİH DEĞİL, POLİTİKA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Danışmanı Melih Yalçın, yapılan savaşların sonuçlarını herkesin gördüğünü belirterek, “Savaşlar tercih değil, bir politika. Dünyanın her yerinde var. Nerede bir petrol kuyusu var, orada bir savaş var; nerede bir çıkar var, orada savaş var; nerede bir silah tüccarı var, silah kullanılacak yer var, orada bir savaş var. Bunu herkes görüyor. Bunlar temenniyle çözülecek işler değil. Savaş politikalarına karşı, sesimizi daha fazla çıkararak, birleşerek karşı koymalıyız” diye konuştu.

MUMCU: DAHA İYİ BİR DÜNYA İNŞA EDELİM

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise Konak Belediyesi ile Konak Kent Konseyi’nin ortak basın açıklamasını okudu. Mumcu, “1 Eylül Dünya Barış Günü, insanların ortak umut ve çabalarını yansıtan anlamlı bir gündür. Barışın sadece bir gün değil, her gün hatırlanması ve yaşanması gereken bir değer olduğunu unutmamalıyız. Birlikte daha iyi bir dünya inşa etmek için elimizden geleni yapmalı, barışın ve insan haklarının savunucusu olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz” dedi.

Etkinlikte konuşmaların ardından gökyüzüne barışın sembolü güvercinler uçuruldu.