Konak’ta imzalar 'sağlıklı kentleşme' için atıldı
İzmir'in Konak ilçesinde Gültepe ve Beştepeler imar planları ile kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan Konak Belediyesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile işbirliği sözleşmesi imzaladı.
Konak Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İzmir Şubesi, “Konak için sağlıklı yapılaşma, sağlıklı bir gelecek” vizyonuyla bir araya geldi. Konak Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen İşbirliği Protokolü imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, Belediye Bürokratları ile Oda Yöneticileri katıldı.
BAŞKAN BATUR: AMAÇ SAĞLIKLI KENTLEŞME
Batur, “Önceliğimiz kentsel dönüşüm. Özellikle Gültepe ve Beştepeler bölgelerinin acilen yenilenmeye ihtiyacı var. Şehir Plancıları Odası’nın itirazı ile mahkeme Gültepe Planlarını iptal etmişti. Biz, Büyükşehir Belediyemizin bürokratları ile birlikte hemen mahkemenin gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde yeniden bir planlama çalışmasına başlamıştık. Yasal sorunları ortadan kaldıracak düzeltmeler de yapıldı. Geçtiğimiz hafta belediye bürokratlarımız hem Mimarlar Odası’na hem Şehir Plancıları Odası’na sunumlarını yaptılar. Bu hafta içinde onlardan gelecek değerlendirmeleri aldıktan sonra hedefimiz Gültepe Planlarını Temmuz ayı Meclis gündemine getirmek. Gültepe ve Beştepeler bölgelerinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile birlikte parselasyon planlarını yapacağız. Oda, belediye birlikteliği ile çok kısa sürede parselasyon planlarını bitireceğiz. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız ile yaptığımız bu işbirliğini çok önemsiyorum. Oda Başkanımız Özhan Kaynarca ve yönetimine gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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