Konak’ta STK’ler ile üç imza

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:05

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:05

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı ve İzmir Bostanlı Rotary Kulübü Derneği’yle ayrı ayrı üç protokole imza attı. İmzalanan protokoller kapsamında ilçede görme engelliler için donanımlı bir bilgisayar sınıfı açılmasına, kadın odaklı projelerin öncelikli olarak hayata geçirilmesine ve Konak’ın yurtiçi ve yurtdışından daha geniş kitlelere tanıtılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

STK temsilcilerini makamında konuk eden başkan Batur, “Kendi başına iş yapan belediye başarılı olamaz. Biz sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Çünkü onlar halkın temsilcileri. Bu her zaman önem verdiğimiz bir konu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplumla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.