Konak’ta tehlike saçan binalar yıkılıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:13

İzmir’de Konak Belediyesi, tehlike saçan binaların yıkımına hız verdi. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halilrıfatpaşa Caddesi üzerinde yer alan, çevresi için can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk bir binanın yıkımını güvenlik önlemleri alarak gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin, 249 Sokak girişindeki harabe halindeki binanın tehlike oluşturduğuna yönelik bildirimleri de dikkate alınarak işlem başlatıldı. Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüklerinin koordineli çalışması ve belediye encümeni kararıyla yıkımı gerçekleştirilen binanın, çevresi için oluşturduğu tehlike tamamen ortadan kalktı.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMAYI İLGİYLE TAKİP ETTİ

Kapı ve pencereleri kişilerce çalındığı için binaya kimliği belirsiz kişilerin girip çıkması sonucu güvenlik tehdidi oluşturan, içerisine atılan çöplerden dolayı koku yayan ve insan sağlığı için tehlike yaratan iki katlı bina, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkım ekiplerinin özenli çalışmasıyla saatler içerisinde yıkıldı. Önce bina çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kepçe yardımıyla binanın yıkımını gerçekleştirirken çevreye toz yayılmasını engellemek için yıkım süresince arazözle sulama yaptı. Yıkım sebebiyle çıkan moloz ise hızla belediyenin moloz döküm alanına taşındı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği çalışmanın sonunda ortaya temiz bir görüntü çıkarken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.