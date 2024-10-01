Konak’tan farkındalık için dev pankart

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:23

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:23

Yıl boyunca gerçekleştirdiği ücretsiz kanser taramalarıyla kadın sağlığına büyük destek veren Konak Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Basmane’deki ana hizmet binasını pembe renkle ışıklandırdı. Erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembeye bürünen aydınlatmanın yanı sıra binaya üzerinde pembe kurdele ve “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” yazısı bulunan dev pankart da asıldı.



ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI

Meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayı ile sınırlı tutmayan Konak Belediyesi, kadınları muhtarlıklar aracılığı her hafta düzenli olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) taramaya götürüyor. Konak Belediyesi ile KETEM iş birliğinde yapılan taramalara ilçe sınırları içinde yaşayan 30 yaş üstü kadınlar katılıyor. Meme kanserine karşı mamografileri çekilen kadınların rahim ağzı kanseri için de smear testleri yapılıyor.

15 EKİM’DE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Sivil toplum örgütleri ile el ele veren Konak Belediyesi, farkındalık ayında toplumu bilinçlendirmek için bir de yürüyüş düzenliyor. Konak Kent Konseyi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlıkta Kalite Derneği (SağKal), Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER), Meme Hastalıkları Derneği, Kanserle Dans Derneği ve Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek olan farkındalık yürüyüşü 15 Ekim tarihinde yapılacak. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden saat 13.00’te başlayacak olan yürüyüş ÖSYM Binası önünde son bulacak.

BAŞKAN MUTLU’DAN KADINLARA ÇAĞRI

Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ekim ayı boyunca belediye binasının pembe ışıkla aydınlatılacağını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Meme kanseri, hem dünya genelinde hem de ülkemizde kadınlarda en fazla görülen kanser türü. Erken tanı halinde tedavisi mümkün olan bu hastalığa karşı bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Konak Belediyesi olarak ekim ayı boyunca toplumsal farkındalığı artırmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ayrıca ilçemizde yaşayan tüm kadınları belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen ücretsiz kanser taramalarına katılmaya davet ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarır” dedi.