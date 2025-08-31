Konseri boş kalan Çerçioğlu'nun belediye personelini konsere katılmaya zorladığı iddia edilmişti... Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Ümit Besen ve Pamela'yı davet etti

Aydın'da dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şarkıcı Hakan Altun konser verdi. Konser alanı beklenen şekilde dolmadı. iddialara göre konser için belediye personeline katılım zorunlu kılındı. Katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" ifade edildi.

"TÜM PERSONEL KATILACAKTIR"

Talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği iddia edilerek ekran görüntüsü paylaşıldı. Sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı öne sürüldü.

BİR KONSER DAHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi dünkü konserin ardından yeni bir konser duyurusu yaptı. Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılırken bu akşam da İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda Ümit Besen ve Pamela konserinin olacağı bildirildi.