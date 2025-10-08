Konserini iptal etmedi: Hadise'den operasyon sonrası ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat'ın da bulunduğu 19 ünlü isim, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü ardından da Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, konserini iptal etmeyerek, sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı:

"Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz"

SAHNEDE KONUŞTU: ZORUMA GİTTİ

Hadise, uyuşturucu operasyonu sonrası Ankara'da sahneye çıktı. "Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti" ifadelerini kullandı.