Kontağı çevirdi, otomobili alev topuna döndü
Konya'da bir kişi işe gitmek için otomobiline bindi, kontağını çevirmesi sonrası araç alev aldı. Şahıs, alev topuna dönen aracından inip uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde Ali Y.'nin işe gitmek için bindiği otomobil, kontağını çevirmesi sonrası motor kısmı alev aldı. Ali Y. alev topuna dönen aracından inip uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Üçgöz Mahallesi'nde oturan Ali Y., saat 10.00 sıralarında işe gitmek için park halindeki 42 ASA 715 plakalı otomobiline bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi üzerine otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Aracından inip uzaklaşan Ali Y., durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araç ise kullanılmaz hale geldi.
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