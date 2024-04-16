Konteynerde mozaik atölyesi: “Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz”

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde yurttaşlar kendi imkanlarıyla depremin maddi manevi etkilerini hafifletmeye çalışıyor. Usta öğretici olarak 14 yıldır eğitim veren mozaik sanatçısı Serpil Sultanoğlu’nun(50) depremde evi ve atölyesi yıkıldı. Çalışanlarının ve öğrencilerinin bir kısmı yaşamını yitirdi. Yaklaşık 4 ay çadırda kalan Sultanoğlu, Haziran 2023’ten itibaren yaşamaya başladığı Hatay’ın Defne ilçesindeki İlknur Bingöl konteyner kentinde atölye açtı.

MEB Defne Halk Eğitimi Merkezi ve Avrupa Birliği İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) desteğiyle konteyneri atölyeye çevirebildiğini belirten Sultanoğlu, “12 kadına 2 aylık eğitim veriyoruz. Eğitim sonrasında 7 bin lira maddi destek alabiliyorlar ve İŞKUR’a başvurup kendi eğitimlerini verebiliyorlar dedi. Hatay’ın binlerce yıl mozaik kültürüne de bu sayede sahip çıktıklarını belirten Sultanoğlu, “Mozaik eserler çok pahalı olduğu için biz taşları çok daha minik hale getiriyoruz. Bu minik taşlardan tablo, magnet, ayıraç, bileklik gibi birçok ürün yaratabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Atölyedeki ürünlerin kadınlara gelir olarak döndüğünü belirten Sultanoğlu, gazetemiz aracılığıyla şu çağrıda bulundu:

“Acılarımıza rağmen yaşam normale dönmeli. Bunun için de ekonomik döngünün yeniden gelişmesi lazım. Buradan alınacak ürünler, depremzede kadınların psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağladığı gibi maddi olarak da kendi ayakları üzerinde durabilmesi anlamına geliyor. O yüzden kurumları ve yurttaşları, bölge kadınlarına destek olmaya çağırıyoruz.”